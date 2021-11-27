MSB açıkladı: 4 terörist etkisiz hale getirildi 16 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini ve yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 16 kişinin yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle: "Teröre ve teröriste geçit yok! Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."
MSB'den ayrıca, "Suriye ve Yunanistan hudutlarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan toplam 16 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan sekizinin IŞİD, üçünün PKK/YPG ve birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" açıklaması yapıldı.
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