MSB'den 'Halit Yukay' açıklaması: 'TCG Işın gemisi görevlendirildi'

26.08.2025 17:30:00
Haber Merkezi
İş insanı Halit Yukay'ın (43) 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılan cansız bedeninin çıkarılması için planlanan çalışmalara, rüzgar ve oluşan dalgalar nedeniyle başlanamadı. Bölgeye 'TCG Işın' gemisi geldi. Deniz Kuvvetleri dalgıçları, Yukay’ın cenazesini çıkarmak için çalışma başlattı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 4 Ağustos'ta özel teknesiyle Yalova'dan Bozcaada'ya hareket eden ancak kendisinden bir daha haber alınamayan iş insanı Halit Yukay ile ilgili, "Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan talebe istinaden Kuzey Deniz Saha Komutanlığımız bağlısı TCG Işın gemimiz görevlendirilmiş ve arama kurtarma faaliyetlerine başlamıştır" açıklamasını yaptı. 

MSB, 4 Ağustos'ta özel teknesiyle Yalova'dan Bozcaada'ya hareket eden ancak kendisinden bir daha haber alınamayan iş insanı Halit Yukay'ı arama faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

"TCG IŞIN GEMİMİZ ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNE BAŞLAMIŞTIR"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yalova SETUR Marina'dan Bozcaada'ya 4 Ağustos 2025 tarihinde GREYWOLF isimli Türk bayraklı tekne ile intikalde iken Marmara Denizi'nde kaybolan Halit Yukay'a yönelik Sahil Güvenlik Komutanlığınca yürütülen arama faaliyetleri esnasında 68 metre derinlikte, kazazedeye ait olduğu değerlendirilen bir cansız beden tespit edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan talebe istinaden Kuzey Deniz Saha Komutanlığımız bağlısı TCG Işın gemimiz görevlendirilmiş ve arama kurtarma faaliyetlerine başlamıştır."

