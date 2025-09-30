MSB'den Sumud Filosu açıklaması: 'İhtiyaç duyulması halinde...'

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Sumud Filosu" ile ilgili yapılan açıklamada, Türkiye'nin uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde, bölgedeki insani yardım çabalarını izlediği vurgulandı.

Açıklamada, bölgede çeşitli eğitim ve faaliyetlerini rutin olarak sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait gemilerin arama kurtarma kabiliyetine dikkat çekilerek, "İhtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır" ifadesine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye; uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde, halihazırda Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini yakından takip etmektedir. Bu kapsamda; bölgede çeşitli eğitim ve faaliyetlerde rutin çalışmalarını sürdüren gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetimiz, ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi insani değerlerin korunması ve masum sivillerin güvenliği için her yerde ve her koşulda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir" denildi.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.