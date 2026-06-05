MSB’den Yunanistan mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın toplantısını, Türk Hava Kuvvetleri’nin 115. kuruluş yıldönümü vesilesiyle dün İzmir Çiğli’de yer alan 2. Ana Jet Üs Komutanlığında düzenledi.

Toplantıda, 6-7 Haziran’da İzmir Çiğli’de yapılacak, öğrenciler ile ailelerinin katılabileceği Gençlik ve Havacılık Festivali tanıtıldı. Toplantının soru yanıt bölümündeyse Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) silahlanma faaliyetleri gündeme geldi. “Yunanistan ve GKRY’nin son dönemdeki silahlanma faaliyetlerinin yakından takip edildiği” belirtilen açıklamada, “Ülkemiz, Ege ve Doğu Akdeniz’de barış, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana olmakla birlikte hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve KKTC’nin güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Bölgemizin ihtiyacı olan husus, silahlanma yarışları ve gerginliği artıracak adımlar yerine uluslararası hukuk temelinde işbirliği ve diyalog ortamının güçlendirilmesidir. Bununla birlikte Yunanistan’ın savunma harcamalarını artırması, öncelikle Yunan halkının düşünmesi gereken bir konudur” dendi.

Bakanlık, önümüzdeki ay Ankara’da düzenlenecek NATO liderler zirvesiyle ilgili ise “Zirveye yönelik tüm güvenlik tedbirleri devletimizin ilgili kurumları ve NATO makamları ile koordineli şekilde alınmaktadır” ifadelerini kullandı