MSB duyurdu: 3 asker şehit
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyi Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde, 09 Aralık 2021 tarihinde, teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" denildi.
MSB tarafından yapılan açıklamada 3 askerin şehit olduğu bildirildi. Açıklamada askerlerin, Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde şehit düştüğü belirtildi. MSB açıklamasında, "Irak'ın kuzeyi Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde, 09 Aralık 2021 tarihinde, teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede tespit edilen hedefler hava harekatı ile isabetle vurulmuş, bölgede ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
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