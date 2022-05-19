MSB duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

19 Mayıs 2022 Perşembe, 08:54

Milli Savunma Bakanlığı, bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Zeytin Dalı Harekât Bölgesi’nde, 13 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alınan P. Uzm. Onb. Haydar Şenel, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 19 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur”