MSB duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu
Altı gün önce Zeytin Dalı Harekât Bölgesi'nde havan saldırısı sonrası yaralanan Uzman Onbaşı Haydar Şenel bugün sabah saatlerinde şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Zeytin Dalı Harekât Bölgesi’nde, 13 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alınan P. Uzm. Onb. Haydar Şenel, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 19 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur”
Video Haberler
- İstanbul'da korkutan yangın!
- Meral Akşener'den 19 Mayıs videosu: 'Hatırla!'
- İstanbul’da 21 adrese uyuşturucu operasyonu
- Kaybolan ikiz kardeşler ölü bulundu
- 4 yaşındaki çocuk cipin altından yara almadan kurtuldu!
- TIR'ın dorsesindeki plastik atıklar yandı
- 20 yıl önce yangında ölen oğlu ile benzer kaderi yaşadı
- Foça’da şiddetli rüzgar trafo patlattı
- Boşanmış eski çift birbirlerini bıçakladı
- Şiddetli rüzgar etkili oldu, apartmanın 2 balkonu çöktü
En Çok Okunan Haberler
-
- AVM'de yemek yediler, evladını kaybetti
- Milyonlarca Türk yurttaş etkilenecek
- Benzine büyük zam
- İmamoğlu'ndan suç duyurusu
- 'Yıldız oyuncu 2 yıl daha Fenerbahçe'de'
- Dolar/TL için korkutan senaryo
- Meclis'te 'Güldür Güldür' şov!
- 9 yıl sonra ilk: Türkiye'den kritik normalleşme adımı
- ABD Büyükelçiliği'nden 'CHP mitingi' uyarısı
- İşte Erdoğan'ın unuttuğu SADAT!