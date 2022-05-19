MSB duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

Altı gün önce Zeytin Dalı Harekât Bölgesi'nde havan saldırısı sonrası yaralanan Uzman Onbaşı Haydar Şenel bugün sabah saatlerinde şehit oldu.

DHA
19 Mayıs 2022 Perşembe, 08:54
MSB duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu
Abone Ol google-news

Milli Savunma Bakanlığı, bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Zeytin Dalı Harekât Bölgesi’nde, 13 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alınan P. Uzm. Onb. Haydar Şenel, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 19 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur”


Şehit Milli Savunma Bakanlığı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler