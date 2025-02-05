MSB duyurdu: Pençe-Kilit operasyonunda bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen'in şehit olduğunu açıkladı.

MSB duyurdu: Pençe-Kilit operasyonunda bir asker şehit oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2025 - 20:04

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bugün, arama tarama faaliyetleri esnasında teröristler ile çıkan çatışmada Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 05 Şubat 2025 tarihinde, arama tarama faaliyetleri esnasında BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P. Komd. Bnb. Murat Kemal Yetişen şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."


Etiketler: #Şehit #MSB

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