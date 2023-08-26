Son dakika... MSB duyurdu: Pençe-Kilit'te bir asker şehit oldu

Son dakika haberi... MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan İs.Uzm.Çvş Taner Torun'un şehit olduğu duyuruldu.

DHA
Yayınlanma: 26.08.2023 - 18:08
Son dakika... MSB duyurdu: Pençe-Kilit'te bir asker şehit oldu
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MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 26 Ağustos 2023 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş Taner TORUN, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

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