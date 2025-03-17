MSB duyurdu: Türkiye NATO’daki o görevi ilk kez üstlenecek
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin NATO Müttefik Reaksiyon Kuvveti (NRF) Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevini ilk kez üstleneceğini bildirdi.
Bu kapsamda, Amfibi Görev Kuvveti ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı karargâhları ile Deniz Piyade Tabur Çıkarma Kuvveti, 24 Mart - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında İspanya’nın Rota bölgesinde düzenlenecek NATO DYNAMIC MARINER/FLOTEX-25 Tatbikatı’na katılacak.
Tatbikatta Türkiye’yi TCG SANCAKTAR, TCG BAYRAKTAR, TCG ORUÇREİS ve TCG GAZİANTEP gemileri temsil edecek.
Foça Limanı’nda düzenlenen uğurlama töreninde, birlik ve gemiler Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral İbrahim Özdem Koçer tarafından göreve uğurlandı.
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