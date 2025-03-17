MSB duyurdu: Türkiye NATO’daki o görevi ilk kez üstlenecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin NATO Müttefik Reaksiyon Kuvveti (NRF) Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevini ilk kez üstleneceğini bildirdi.

MSB duyurdu: Türkiye NATO’daki o görevi ilk kez üstlenecek
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 17.03.2025 - 20:28

Bu kapsamda, Amfibi Görev Kuvveti ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı karargâhları ile Deniz Piyade Tabur Çıkarma Kuvveti, 24 Mart - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında İspanya’nın Rota bölgesinde düzenlenecek NATO DYNAMIC MARINER/FLOTEX-25 Tatbikatı’na katılacak. 

Tatbikatta Türkiye’yi TCG SANCAKTAR, TCG BAYRAKTAR, TCG ORUÇREİS ve TCG GAZİANTEP gemileri temsil edecek.

Foça Limanı’nda düzenlenen uğurlama töreninde, birlik ve gemiler Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral İbrahim Özdem Koçer tarafından göreve uğurlandı.


Etiketler: #MSB #NATO

İlgili Haberler

İsmi Senato'ya gönderildi: Trump'ın Ankara Büyükelçisi adayı kim?

İsmi Senato'ya gönderildi: Trump'ın Ankara Büyükelçisi adayı kim?
Trump'ın adayı Mehmet Öz Senato'da onay oturumuna katıldı

Trump'ın adayı Mehmet Öz Senato'da onay oturumuna katıldı
ABD Senatosu hükümetin kapanmasını önleyecek bütçe tasarısını onayladı

ABD Senatosu hükümetin kapanmasını önleyecek bütçe tasarısını onayladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler