MSB duyurdu: Üs bölgesine saldırı, 4 asker yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'nin Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerine saldırdığını ve 4 askerin yaralandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nin Suriye'nin kuzeyinde bulunan Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerine yönelik eş zamanlı havan ve çok namlulu roketatar (ÇNRA) atışları ile saldırdığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Terör örgütü PKK/YPG, Ramazan ayında bile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerimize yönelik eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları ile saldırdı. Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğimiz Kilis Devlet Hastanesine tahliye edildi. Belirlenen hedefler ise derhâl güçlü şekilde vurularak teröristlere misliyle karşılık veriliyor."
Terör örgütü PKK/YPG, Ramazan ayında bile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki üs bölgelerimize yönelik eş zamanlı havan ve ÇNRA atışları ile saldırdı. Saldırıda yaralanan 4 Mehmetçiğimiz Kilis Devlet Hastanesine tahliye edildi. Belirlenen hedefler… pic.twitter.com/8K6fL7SaBg— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 16, 2023
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