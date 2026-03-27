MSB, gazetecilere Türkiye’nin savunmasını tanıtıyor

Millî Savunma Bakanlığı, Ortadoğu’da savaşın sürdüğü bir ortamda, gazetecilere Türkiye’nin savunma araçlarını tanıtıyor. Cumhuriyet’in de yer aldığı programda ilk ziyaret salı günü Ankara’daki Tank Okul Komutanlığına yapıldı. Burada Türkiye’nin envanterindeki tanklarla ilgili bilgiler verildi, projelerden bahsedildi. Bir sonraki gün ise adres İzmir’de yer alan Foça Deniz Üssü oldu. Üste bulunan TCG Kınalıada korvetinde, milli gemiler ve bu gemilerin yetenekleri anlatıldı. Ziyaretler önümüzdeki günlerde sürecek.