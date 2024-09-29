MSB: Hudutlarda 9'u terör örgütü üyesi 12 kişi yakalandı

Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7'si FETÖ, 2'si PKK/PYD–YPG terör örgütü üyesi 12 kişi yakalandı.

MSB: Hudutlarda 9'u terör örgütü üyesi 12 kişi yakalandı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 29.09.2024 - 17:33

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7'si FETÖ, 2'si PKK/PYD–YPG terör örgütü üyesi 12 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 7’sinin FETÖ, 2’sinin PKK/PYD–YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. 


Etiketler: #MSB

İlgili Haberler

Sayıştay'ın 2023 yılı MSB Denetim Raporu: ''AFAD’ın, MSB'den talep ettiği hava araçlarının 4 milyon liralık uçuş maliyeti MSB’ye aktarılmadı''

Sayıştay'ın 2023 yılı MSB Denetim Raporu: ''AFAD’ın, MSB'den talep ettiği hava araçlarının 4 milyon liralık uçuş maliyeti MSB’ye aktarılmadı''
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler