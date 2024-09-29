MSB: Hudutlarda 9'u terör örgütü üyesi 12 kişi yakalandı
Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7'si FETÖ, 2'si PKK/PYD–YPG terör örgütü üyesi 12 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7'si FETÖ, 2'si PKK/PYD–YPG terör örgütü üyesi 12 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 7’sinin FETÖ, 2’sinin PKK/PYD–YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 29, 2024
Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 7’sinin FETÖ,… pic.twitter.com/nNIE5LkaAa
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