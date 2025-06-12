MSB kaynakları: SDG’nin Suriye yönetimi ile entegrasyon sürecinin suistimal edilmesine göz yumulmayacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 5. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde haftalık basın toplantısı düzenledi. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Türkiye’nin savuma ve güvenliği için var gücüyle çalışmaya, tüm risk ve tehdit unsurlarına karşı mücadelesine kararlılıkla devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

“6 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU''

“Bu kapsamda son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 6 PKK’lı terörist daha teslim olmuş, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir. Cumhuriyet tarihimizin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz bir şekilde korunan hudutlarımızda, 112’si son bir haftada olmak üzere, 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 bin 559 şahıs yakalanmış, son bir haftada engellenen bin 634 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 37 bin 637 olmuştur. Yine, bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 87 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.''

Aktürk, 8 Ocak’ta başlayan tünel imha faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde 151, Menbic bölgesinde 124 kilometre uzunluğundaki tünellerin imha edildiğini ifade etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in program ve temasları hakkında bilgi veren Aktürk, “10 Haziran’da resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’ne giden Sayın Bakanımız, Abu Dabi Büyükelçiliğimizi ziyaret etmiş, Birleşik Arap Emirlikleri Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı ile bir araya gelmiştir” dedi.

Tuğamiral Aktürk, Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler 2025 Yılı Uygulama Planı kapsamında 17-19 Haziran tarihleri arasında Yunanistan Suda Deniz Üs Komutanı'nın Aksaz Deniz Üs Komutanı'nı Muğla’da, 18-19 Haziran tarihlerinde ise Yunanistan 31’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı'nın 4’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı'nı Edirne’de ziyaret edeceğini belirtti.

''MADLEEN GEMİSİNE İSRAİL'İN MÜDAHALESİ AÇIK İHLAL''

614 gündür Gazze’ye keyfi ve hukuksuz saldırılarını sürdüren İsrail yönetiminin insani yardımların ulaşmasına engel olmaya devam ettiğini kaydeden Aktürk, “İçinde vatandaşlarımızın da bulunduğu ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Madleen adlı gemiye İsrail’in uluslararası sularda müdahale etmesi, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. İsrail hükümetini bir kez daha en kısa zamanda Gazze’de ateşkese razı olmaya, Batı Şeria’ya yönelik baskılarına son vermeye ve Filistin halkına insani yardımların ulaştırılmasına engel olmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Aktürk, Avrupa Emekli Hava Kuvvetleri Komutanları Konferansı’nın Türkiye’nin ev sahipliğinde 11-14 Haziran tarihlerinde İstanbul’da yapılacağını belirtti. Doğal afetlerle mücadele ve insani yardım faaliyetlerine ilişkin Aktürk, “Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan Tahsis ve Rezerv Güç Protokolü kapsamında; 9 Haziran’da Kepsut/Balıkesir’de, 11 Haziran’da Lapseki/Çanakkale’de çıkan orman yangınlarının söndürülmesine Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 2 helikopterimiz ile destek sağlanmıştır” dedi.

Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda 5,56 mm piyade tüfeği (SAR-56), Dragoneye-2 termal kamera ile modüler gündüz görüş kamerasının muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanarak envantere alındığını söyledi. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay’ın Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi ile Endonezya Tedarik Makamı arasında 48 adet milli muharip uçağı KAAN’ın ihracatı için yapılan törene katıldığını belirten Tuğamiral Aktürk, “Yerli ve milli savunma sanayimizin ulaştığı seviyeyi ve gelecek hedeflerini ortaya koyan söz konusu anlaşmanın, ülkemizin Güneydoğu Asya’daki en büyük stratejik ortaklarından biri olan dost ve kardeş Endonezya ile son dönemde artan ikili ilişkilerimiz ve iş birliğimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

''HAFTER TARAFININ DENİZ YETKİ ANLAŞMASI'NI İNCELEMEYE ALMASINI OLUMLU KARŞILIYORUZ''

Türkiye-Libya Deniz Yetki Anlaşması’nı Hafter tarafının da incelemeye aldığına dair haberle ilgili sorular üzerine Bakanlık kaynakları şu değerlendirmede bulundu:

“Ülkemiz ve Libya arasında 2019 yılında akdedilen Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası her iki ülkenin de uluslararası hukuktan doğan haklarını koruyan, hakkaniyet temelli bir anlaşmadır. Bahse konu Mutabakat Muhtırası’nda deniz alanları belirlenirken, ana karalar arası ortay hat esas alınmış, Libya’nın hakları diğer ülkelerin maksimalist taleplerinin aksine tam manasıyla korunmuştur. Mutabakat Muhtırası kapsamında Libya ile tarihi bağlara dayanan müttefikliğimiz denizlerle de tescillenmiştir. Hafter tarafının da bunu incelemeye almasını olumlu karşılıyoruz ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz.”

''TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISINDA ARTIŞ VAR''

MSB kaynakları, terör örgütü PKK’nın silah bırakma kararı sonrası sahadaki son duruma ilişkin, “Terör örgütünün fesih kararı sonrası sahadaki gelişmeler, tüm kurumlarla koordinasyon içerisinde yakinen takip ediliyor ve tüm tedbirler alınıyor. Teslim olan terörist sayısında artış var. Bizim de arama-tarama, mağara temizlik faaliyetlerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Suriye’deki son duruma ilişkin kaynaklar, şunları söyledi:

“Türkiye olarak temel gayemiz, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunması, Suriye’nin güvenlik kapasitesinin artırılması ve iki ülke arasında terörle mücadelede işbirliğinin sağlanmasıdır. Terör örgütü YPG/SDG’nin Suriye yeni yönetimi ile entegrasyon sürecinin suiistimal edilmesine asla göz yumulmayacağını hatırlatıyor, Türkiye’nin terörle mücadeleye yönelik kararlılığında hiçbir azalma olmadığını bir kez daha vurguluyoruz.”