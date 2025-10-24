MSB kaynaklarından Eurofighter açıklaması: ‘Uygun zaman içinde tedarik faaliyetleri tamamlanacak’

Millî Savunma Bakanlığının (MSB) haftalık basın toplantısı dün, bakanlığın Ankara’daki yerleşkesinde yapıldı. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Zeki Aktürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen Irak, Suriye ve Lübnan tezkerelerine ilişkin konuştu.

TEZKERELER VE SDG’NİN ENTEGRASYONU

Aktürk, Lübnan’da Birleşmiş Milletler çatısı altında oluşturulan barış gücüne katkının sürdürüleceğini söylerken, “Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü bozmaya, istikrar ve güvenlik tesisi çabalarını sekteye uğratmaya ve sahada gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik, Türkiye’nin millî güvenliğine tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklar doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması ve Suriye’deki istikrarın tesisine dair çabaların pekiştirilmesine devam edilecek” dedi.

Toplantının soru-cevap bölümünde ise MSB kaynakları, “SDG terör örgütü, Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uymalı, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü eylem ve söylemden vazgeçmelidir. Suriye’nin istikrarı ve güvenliği, bölgenin huzuru için büyük öneme sahiptir. Türkiye, bu doğrultuda Suriye hükümetiyle yakın işbirliğini sürdürmeye ve ‘Tek Devlet, Tek Ordu’ ilkesini desteklemeye kararlıdır” ifadelerini kullandı.

‘BİRLEŞİK KRALLIK İLE OLUMLU ADIMLAR ATILDI’

MSB kaynakları, Eurofighter tedarikine ilişkin sorulara da yanıt verdi. Türkiye’nin 40 Eurofighter alma isteği kamuoyunca bilinirken, bu uçakların bir kısmının Katar ve Umman’ın kullandığı uçaklar olduğu iddiası basına yansımıştı. MSB kaynakları konuyla ilgili, “Yerli ve millî savaş uçağımız KAAN’ın teslimatları başlayana kadar, TSK’ye verilen görevlerin yerine getirilmesi için gerek duyulacak sistemlerin başta müttefiklerimiz olmak üzere ilgili ülkelerden tedarik edilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda Eurofighter uçağı tedarik edilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Birleşik Krallık ile gerçekleştirilen görüşmelere istinaden gelinen süreçte olumlu adımlar atılmış ve uygun zaman içerisinde tedarik faaliyetlerinin tamamlanması hedeflenmektedir. Eurofighter uçağı tedariki kapsamında sözleşme aşamasına geçildiğinde tarafımızdan resmi bilgilendirmeler yapılacaktır. Bunun dışındaki iddialara itibar edilmemelidir” sözlerini sarf etti.

‘GAZZE İÇİN İSTİŞARELER SÜRÜYOR’

Gazze’de oluşturulacak görev gücü ve Türkiye’nin bu güçte ne şekilde yer alacağı da MSB’ye soruldu. Bakanlık kaynakları, “Gazze görev gücünün kurulmasına yönelik olarak Sivil-Asker Koordinasyon Merkezi tesis edilmiştir. Bu yapıya bağlı olarak güvenlik devriyesi, sivil altyapıların korunması, insani yardım, sınır güvenliği, yerel güvenlik güçlerinin eğitim faaliyetlerinin icra edilmesi ve ateşkesin takip edilmesi görevleri tevdi edilen Uluslararası İstikrar Gücü’nün kurulması planlanmaktadır” derken Türk Silahlı Kuvvetleri’nin her türlü görevi üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.

Kaynaklar, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde hazırlıklarına devam etmektedir. Türkiye ateşkes anlaşmasının 4 garantör ülkesinden biri olarak diğer ülkeler ile diplomatik ve askeri istişareleri sürdürmektedir” değerlendirmesini yaptı.