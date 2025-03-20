MSB kaynaklarından 'terör örgütü' açıklaması: 'Fesih kararı için kongre tarihi bir an önce açıklamalı'
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın çağrısına ilişkin, "Terör örgütü tüm uzantılarıyla birlikte faaliyetlerine son verdiği, kendini feshettiği, koşulsuz olarak silah bıraktığı, silahları teslim edeceği kararını alacağı kongre tarihini bir an önce açıklamalıdır" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu’nda haftalık bilgilendirme toplantısı yaptı.
Bakanlık kaynakları, "terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın yaptığı çağrı sonrasında terör örgütünün kendini feshine" ilişkin olarak, şu değerlendirmede bulundu:
"Terör örgütü tüm uzantılarıyla birlikte faaliyetlerine son verdiği, kendini feshettiği, koşulsuz olarak silah bıraktığı, silahları teslim edeceği kararını alacağı kongre tarihini bir an önce açıklamalıdır."
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