MSB kaynaklarından 'TSK bazı bölgelerden çekildi' iddialarına yanıt: 'Suriye hükümeti ile koordineli şekilde faaliyetlere devam edilmektedir'

Suriye’nin Resulayn bölgesindeTürk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ilçe merkezindeki resmi binalardan Türk bayraklarını indirerek geri çekildiği, sınır kapılarının Suriye geçici hükümetine devredildiği ve kente Suriye Genel Güvenlik birimlerinin girdiği yönündeki iddialar kamuoyunda gündem oldu.

Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından geldi.

MSB kaynakları, TSK’nin Barış Pınarı bölgesindeki bazı alanlardan çekildiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgede Suriye hükümeti ile koordineli şekilde faaliyetlerine devam ettiği ifade edildi.

"TSK BÖLGEDE SURİYE HÜKÜMETİ İLE KOORDİNELİ ŞEKİLDE FAALİYETLERİNE DEVAM ETMEKTE"

Kaynaklar, söz konusu iddiaların dezenformasyon içerdiğine dikkat çekerek, kamuoyunun maksatlı ve doğrulanmamış haberlere itibar etmemesi gerektiğini vurguladı. MSB, yalnızca resmî açıklamaların esas alınmasının önem taşıdığını bildirdi.

MSB kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği yönündeki haberler doğru değildir. TSK bölgede Suriye hükümeti ile koordineli şekilde faaliyetlerine devam etmektedir. Bu tarz dezenformasyon içeren maksatlı haberlere itibar edilmemesi, sadece resmi açıklamaların dikkate alınması önem arz etmektedir."