MSB muvazzaf subay alımı başvuru tarihi ne zaman? MSB muvazzaf subay alımı başvuru tarihleri ve şartları...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından en az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunlarından muvazzaf subay alımı yapılıyor. Peki, MSB muvazzaf subay alımı başvuru tarihi ne zaman? SB muvazzaf subay alımı başvuru tarihleri ve şartları...

MSB SUBAY ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Türk Silahlı Kuvvetler bünyesinde görevlendirilmek üzere en az lisans mezunu muvazzaf subay adayı alımı için başvurular 14-26 Ekim tarihleri arasında e-devlet üzerinden alınacak. Başvuru ücreti ise 500 TL'dir.

Adayların KPSS P3 puanına sahip olmaları ve bazı alanlar için de yabancı dil sınav puanı olması gerekiyor.

Asıl başvurular; ön başvurusu kabul edilen adayların evrak kontrol aşamasına gelmeleri ile yapılmış sayılacak.

Başvurular kabul edilen adayların ikinci seçim aşamaları da Ankara Mamak MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda yapılacak.

Fiziki yeterlilik testi ve mülakatı içeren ikinci seçim aşamasına dair tarih ve saat bilgisi

https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Başarılı olan adaylar Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimine katılacak.

SEÇİM AŞAMASI

KPSS puanı ve kılavuzda belirtilen diğer şartlar birinci seçim aşamasıdır.

Ön başvurusu kabul edilen adaylar arasından ikinci seçim aşamasında; KPSS ve/veya Yabancı Dil Sınavı puanları, kontenjanlar ve ihtiyaç duyulan aday sayısı öne çıkacak.