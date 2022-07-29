MSB: “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde taciz ateşi sonucu İstihkam Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2022 Cuma, 00:18
MSB: “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu”
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstihkam Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek’in şehit olduğunu duyurdu.

MSB’den yapılan açıklamada “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 28 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız İs.Asb.Çvş. Batuhan Şimşek yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.


Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit operasyonu Şehit

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