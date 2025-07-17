MSB: SDG ile mücadele sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Ömer Halisdemir anıtı önünde yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 23 bin 969 personelin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildiğini, 2 bin 236 emekli personelin ise rütbesinin geri alındığını duyurdu.

"TALEP ETMELERİ DURUMUNDA DESTEK SAĞLARIZ"

Bakanlık, İsrail’in Suriye’ye yönelik son saldırılarını kınarken, “Pervasız ve sınır tanımaz bir tutumla tüm bölgeyi istikrarsızlığa ve kaosa sürükleyen İsrail, yakın coğrafyamızda geri dönülemez sonuçlar doğurabilecek saldırgan girişimlerine derhâl son vermelidir” açıklamasını yaptı.

Bakanlık kaynakları ise saldırılarda TSK’nin Suriye’de bulunan birlik ve personeline zarar gelmediğini ifade ederek, “Saldırılar, Suriye’nin birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılmış bir provokasyondur” cümlesini kullandı.

Açıklama, "İsrail uluslararası hukuku ihlal eden ve bölgeyi kaosa sürükleyen saldırılarına artık bir son vermelidir. Talep etmeleri durumunda Suriye'nin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve terörle mücadelesine destek olmak için elimizden gelen desteği sağlayacağımızı daha önce ifade etmiştik" şeklinde devam etti.

“SDG’YE KARŞI MÜCADELE SÜRÜYOR”

Öte yandan Bakanlık kaynakları terör örgütü PKK’nin Suriye kolu YPG’nin omurgasını oluşturduğu SDG’ye karşı mücadelesini devam ettirdiğini açıkladı.

Açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğini sağlamak ve sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasını engellemek maksadıyla, Suriye’nin kuzeyinde bulunan terör unsurlarına karşı kararlı mücadelesini sürdürmektedir” denildi.

Kaynaklar Suriye’de toprak bütünlüğü ve siyasi birlik vurgusu yaparak, “Suriye Yeni Hükümeti ile terör örgütü SDG arasındaki entegrasyon süreci ve son günlerde meydana gelen çatışmalar dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir” açıklamasını yaptı.