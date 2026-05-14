MSB: 'TSK, ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya devam edecek'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda haftalık basın toplantısı düzenledi. Sınır güvenliğine ilişkin Aktürk, hafta boyunca operasyon bölgelerinde, mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarının etkin şekilde icra edildiğini bildirdi. Aktürk, "Hudutlarımızda, biri terör örgütü mensubu olmak üzere 258 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 944 olmuş, engellenen bin 344 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 29 bin 194'e ulaşmıştır" dedi.

5-9 Mayıs'ta İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA-2026 Fuarı'na ilişkin detaylı bilgiler veren Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 20 ikili görüşme yaptığını, askeri ve savunma iş birliği anlaşmalarını imzaladığını dile getirdi.

Aktürk, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun 11-14 Mayıs tarihlerinde Portekiz Hava Kuvvetleri Komutanı'nın davetlisi olarak Portekiz'e resmi ziyarette bulunduğunu kaydetti. Aktürk, "Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı kapsamında 12-13 Mayıs'ta, Yunanistan 3'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı, 9'uncu Hudut Tugay Komutanımızı Edirne'de ziyaret etmiştir" diye konuştu.

EFES-2026 TATBİKATI'NDA 50 ADET SİLAH VE SİSTEM İLK KEZ KULLANILIYOR

Ege Ordusu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde 20 Nisan-21 Mayıs tarihlerinde yapılan EFES-2026 Birleşik, Müşterek ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'na milli unsurlar ile birlikte 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı 10 binin üzerinde personelin katıldığını söyleyen Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tatbikat kapsamında, Kartal ordugah bölgesinde, hava hücum harekatı ve karma birlik geçit açma eğitimleri, katılımcı ülke bayrakları ve Türk bayrağımız ile EFES-2026 flamasının yer aldığı bayrak atlayışı faaliyeti icra edilmiştir. Aralarında Panter obüsü, Karaok tanksavar silahı, özel maksatlı taktik tekerlekli zırhlı araç ile Karayel karinalı botun da yer aldığı 50 adet silah ve sistem EFES Tatbikatı'nda ilk kez kullanılmaktadır.

Seçkin Gözlemci Günü'nün 20-21 Mayıs tarihlerinde icra edilmesi planlanan tatbikatta; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinlik ve caydırıcılığının artmasına katkı sağlayan yerli, milli ve modern teknolojiyi haiz savunma sanayisi ürünlerimizin fuar anlayışı içerisinde sergileneceği Savunma Sanayi Sergisi açılması planlanmaktadır."

"MUHTELİF MİKTARDA AKINCI İHA ENVANTERE ALINDI"

Aktürk envantere giren yeni silah ve sistemlere ilişkin, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından muhtelif miktarda Akıncı İHA'nın muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alındığını belirtti. Aktürk ayrıca, 12 Mayıs'ta Savunma Sanayii Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ev sahipliğinde, MSB, Genelkurmay Başkanlığı ile savunma sanayi firmaları ve üniversitelerden 300 temsilcinin katılımıyla, "İnsansız Sualtı Araçları Çalıştayı"nın yapıldığını bildirdi.

Milli Mücadele'nin başlangıcının 107'nci yıl dönümünde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Aktürk, başta edebi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanları olmak üzere şehit ve gazileri andı. Aktürk, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 30 gemi ile 22 liman ziyareti gerçekleştirilecek ve gemiler halkımızın ziyaretine açılacak, 16 Mayıs'ta Çorum'da Türk Yıldızları, 19 Mayıs'ta Samsun'da SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşları icra edilecektir. Yine 19-21 Mayıs tarihleri arasında Armoni Mızıkası Komutanlığımızca Kosova'da konserler düzenlenecektir" bilgilerini paylaştı.

"BELÇİKA İLE SAVUNMA VE GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ İRADESİ TEYİT EDİLDİ"

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken'in Milli Savunma Bakanı Güler ile yaptığı görüşme ve imzalanan Niyet Mektubu'na ilişkin soru üzerine MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Küresel ve bölgesel güvenlik ortamında yaşanan son gelişmeler, dost ve müttefik ülkeler arasında savunma alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesini her zamankinden daha önemli hale getirmektedir. Bu çerçevede, Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı ile Sayın Bakanımızın gerçekleştirdiği görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik konuları görüşülmüş, savunma sanayii alanındaki iş birliği imkanları ele alınmıştır. Görüşmelerin ardından, imzalanan Niyet Mektubu ile iki ülke arasında savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı irade teyit edilmiştir."

DENİZ YETKİ ALANLARINA İLİŞKİN KANUN ÇALIŞMASI

Bakanlık, deniz yetki alanlarına ilişkin kanun çalışmasıyla ilgili ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Deniz Yetki Alanları Kanunu çalışması, denizlerimizdeki yetki alanlarımızdaki sorumlulukları belirleyecek ve iç hukuk mevzuatımızdaki eksiklikleri giderecek çerçeve bir yasa niteliğindedir. Söz konusu kanun çalışmalarına Bakanlığımız tarafından askeri, teknik, akademik ve hukuki düzeyde katılım sağlanmış, katkılarımız ilgili kurumlara iletilmiştir. Bahse konu kanun metnine ilişkin nihai çalışmalar ülkemizin ilgili kurumları tarafından sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir."