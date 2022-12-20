MSB: Ukrayna’dan gelen A400M uçakları Kayseri’ye indi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), insani yardım götürmek ve Türk vatandaşlarını tahliye etmek için Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda kalan iki "A400M" uçağının Kayseri'ye indiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), insani yardım götürmek ve Türk vatandaşlarını tahliye etmek için Ukrayna’ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı’nda kalan iki “A400M” uçağının Kayseri’ye intikale başladığını açıklamıştı.
Bakanlık, iki uçağın Kayseri’ye emniyetle indiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İnsani yardım götürmek ve vatandaşlarımızı tahliye etmek maksadıyla Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanında kalan 2 adet A400M uçağımız 20 Aralık'ta ana üsleri olan Kayseri'ye ulaştı. Personelimize hoş geldiniz diyoruz” ifadesi kullanıldı.
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