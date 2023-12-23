MSB: Yunanistan sınırında 1'i FETÖ üyesi 2 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı 1'i FETÖ mensubu 2 kişinin sınırda yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunanistan'dan zorla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 1'i FETÖ mensubu 2 kişinin sınırda yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi, hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
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