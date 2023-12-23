MSB: Yunanistan sınırında 1'i FETÖ üyesi 2 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı 1'i FETÖ mensubu 2 kişinin sınırda yakalandığını duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 23.12.2023 - 17:09
MSB: Yunanistan sınırında 1'i FETÖ üyesi 2 kişi yakalandı
Abone Ol google-news

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunanistan'dan zorla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 1'i FETÖ mensubu 2 kişinin sınırda yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi, hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


MSB fetö Yunanistan FETÖ üyesi

İlgili Haberler

Ege Adaları'nın işgaline tepki göstermişti... Eski MSB Genel Sekreteri Ümit Yalım hakkında, Arif Çetin’e hakaretten dava!

Ege Adaları'nın işgaline tepki göstermişti... Eski MSB Genel Sekreteri Ümit Yalım hakkında, Arif Çetin’e hakaretten dava!
Son dakika... MSB'den 'Tuzla Piyade Okulu' açıklaması: Personel görevden uzaklaştırıldı

Son dakika... MSB'den 'Tuzla Piyade Okulu' açıklaması: Personel görevden uzaklaştırıldı
MSB: Irak'ın kuzeyindeki 14 hedef vuruldu

MSB: Irak'ın kuzeyindeki 14 hedef vuruldu

En Çok Okunan Haberler