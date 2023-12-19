Ege Adaları'nın işgaline tepki göstermişti... Eski MSB Genel Sekreteri Ümit Yalım hakkında, Arif Çetin’e hakaretten dava!

Yayınlanma: 19.12.2023 - 15:59

Güncelleme: 19.12.2023 - 16:42

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, “Süleyman Soylu, Yunan vatandaşı vali ve belediye başkanlarını neden görevden almıyor” ve “Kuva-yı İnzibatiye saldırıya geçti” başlıklı iki yazı kaleme almıştı.

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin’in avukatı AKP eski Çankaya İlçe Başkanı Alaaddin Varol, Yalım’ı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet etti.

Yalım hakkında Arif Çetin’e hakaret ettiği gerekçe gösterilerek başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldı ve akabinde dava açıldı.

YALIM HÂKİM KARŞINA ÇIKTI

Davanın ilk duruşması bugün Ankara 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya, Ümit Yalım ile Yalım’ın avukatları, Ömer Faruk Eminağaoğlu, Metin Bayyar, Ayça Okur ve yurttaşlar katıldı. Aynı zamanda HKP Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak’ın da duruşmaya katıldığı gözlemlendi. Arif Çetin’in tarafını ise kimse temsil etmedi.

'ÇETİN'İN YARGILANMASI GEREKİR'

MSB eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım savunmasında, "TCK 128'e göre; söz konusu yazı iddia dokunulmazlığı kapsamında olup dava konusu yapılamaz" dedi.

Yalım savunmasının devamında şunları söyledi:

"Arif Çetin’in Jandarma Genel Komutanlığı döneminde Küçük Çuha Adası, Limoniye Adası ve Plati Kayalığı’nın işgaline seyirci kalması nedeniyle yargılanması gerekir. İşlediği suçlar ve şaibeli kişilerle olan yakın ilişkileri nedeniyle Arif Çetin, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kamu Görevlisi niteliklerini kaybetmiştir. Mevcut uyuşmazlıkta Arif Çetin kamu görevlisi olarak kabul edilemez ve Ümit Yalım, kamu görevlisine hakaretten yargılanamaz."

'ADALARIMIZ ATİNA'DAN YÖNETİLİYOR'

Yalım, "Türkiye’nin batısındaki topraklarımız/adalarımız, Ankara’dan değil Atina’dan yönetiliyor. Türkiye adım adım Filistin oluyor" diye konuştu.

O MANŞETİMİZ YARGIÇLARA GÖSTERİLDİ

Gazetemizin “Derin İlişkiler” manşetini hakim ve savcıya gösteren Yalım, "Arif Çetin derhal görevden alınmalı ve hakkında soruşturma açılmalı" ifadelerini kullandı.

Yalım savunmasını şu sözlerle sonlandırdı: "Türk milleti adına beraatimi talep ediyorum. Kahrolsun işgalci Yunanistan, Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti."

Mahkeme duruşmayı 18 Nisan 2024’e saat 13.30’a erteledi.

Çetin’in uyuşturucu suçundan 8 yıl ceza alan eski Metro Turizm Başkanı Galip Öztürk ve suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı’nın basın danışmanı Ferhat Aydoğan ile poz vermesi tartışma konusu olmuştu.