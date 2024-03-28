MSB'den İzmir'de bayrak çekmeyen Yunan gemisi açıklaması: 'Biz de Yunan bayrağı çekmiyoruz'

Yayınlanma: 28.03.2024 - 13:29

Güncelleme: 28.03.2024 - 13:29

İzmir Limanı'nı ziyaret eden Yunan gemisinin Türk bayrağı çekmemesi sosyal medyada yurttaşlar tarafından tepkiye neden olmuştu. MSB konu ile ilgili açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, sosyal medyada gündem olan Yunan gemisinin NATO görevi kapsamında İzmir'e geldiğini açıkladı.

"BİZİM GEMİLERİMİZ DE ÇEKMİYOR"

Yunan gemisinin İzmir Limanı'nda Türk bayrağı çekmemesi paylaşımlarına yönelik basın mensuplarını sorusu üzerine konuşan MSB kaynakları şu ifadeleri kullandı:



"Mütekabiliyet esasları çerçevesinde bizim gemilerimiz de Yunanistan liman ziyareti gerçekleştirdiğinde Yunan bayrağı çekmiyor."