Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 46 kişi sınırda yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 46 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 3’ünün PKK/PYD-YPG, 1’inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" açıklamasında bulundu.

İHA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 14:08
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 46 kişi sınırda yakalandı!
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