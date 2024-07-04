MSB'den 'Kilit kapanıyor' mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden 'Kilit kapanıyor' notuyla operasyona ilişkin görüntü paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.07.2024 - 17:59
MSB'den 'Kilit kapanıyor' mesajı
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MSB'nin sosyal medya hesabında, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı'na ilişkin görüntü paylaşıldı. 

'Kilit kapanıyor' notuyla paylaşılan görüntülerde, Pençe-Kilit Harekat sahasında terör hedeflerine yönelik yapılan atışlar yer aldı.


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