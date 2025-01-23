MSB'den Suriye mesajı! 'Birlikler farklı yerde görevlendirilebilir'

Yayınlanma: 23.01.2025 - 12:48

Güncelleme: 23.01.2025 - 13:06

Suriye'de Beşar Esad rejiminin düşmesi sonrası HTŞ öncülüğünde yeni yönetim oluşturuluyor.

Ülkedeki gelişmeler devam ederken Suriye'de askeri sistem ve TSK'nin alandaki varlığı ile ilgili MSB'den açıklama geldi.

''KONUM DEĞİŞİKLİĞİ OLABİLİR''

Suriye'deki son durum ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) bölgedeki faaliyetlerine ilişkin sorulara yönelik değerlendirmede bulunan MSB kaynakları şunları söyledi:

"Suriye ordusunun savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi kapsamında Suriye yönetimiyle temas ve karşılıklı çalışmalarımız devam etmektedir. Terör örgütünün işgal ettiği bölgelerin gerçek sahipleri olan yerel halkın, terör örgütüne daha fazla tahammülü kalmamıştır. Topraklarını işgal eden örgütün derhal topraklarından çıkmasını istemektedirler. Ayrıca, TSK'nın Suriye'deki görevi devam etmektedir. İhtiyaçlara göre Suriye'de bulunan birliklerimizin konuş değişikliğine gitmesi veya farklı bölgelerde görevlendirilmeleri söz konusu olabilir."