MSB'den 'Türkiye ve ABD ortak tatbikatı' iddialarına açıklama
MSB kaynakları, Türk ve ABD donanmasının Akdeniz’de gerçekleştirdiği geçiş eğitimine ilişkin iddiaları yanıtladı.
MSB kaynakları, Türk ve ABD donanmasının Akdeniz’de gerçekleştirdiği geçiş eğitimine ilişkin açıklamada bulundu.
Kaynaklar “Bunlar rutin ve kapsamı itibarıyla kısıtlı eğitimlerdir. Yani tatbikat değildir, iddia edildiği gibi bir yıl önceden planlanmamıştır” ifadelerini kullandı.
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