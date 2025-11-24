MTSO Başkanı Sadıkoğlu: 'Tamamlanan işyerleri teslim edilene kadar mücbir sebep hali uzatılmalı'

6 Şubat depremlerinin ardından küçük esnaf için ilan edilen ve 2022 yılı cirosu 2 milyon 500 bin TL’nin altında olan işletmeleri kapsayan mücbir sebep süresi 30 Kasım’da sona eriyor.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, henüz işyerleri teslim edilmeyen binlerce esnafın konteyner ve geçici yapılarda faaliyet yürüttüğünü belirterek sürenin yeniden uzatılması çağrısında bulundu.

“4 BİNDEN FAZLA ESNAF 21 METREKARE KONTEYNERDE AYAKTA KALMAYA ÇALIŞIYOR”

Sadıkoğlu yaptığı yazılı açıklamada, depremden bu yana Malatya’daki küçük esnafın ağır ekonomik ve fiziki koşullarda ayakta kalmaya çalıştığını vurguladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“6 Şubat asrın felaketinin üzerinden 34 ay geçti. Depremden büyük yaralar alan Malatya’mızda hâlâ 4 binden fazla esnafımız 21 metrekare konteynerde ayakta kalma mücadelesi veriyor. Birçoğu siftah dahi yapamadan kepenk kapatan esnafımızın binlercesi ay sonunda bir asgari ücret kadar dahi kazanç sağlayamıyor.”

“ESNAF VERGİ VE PRİM BORÇLARINI ÖDEYEBİLECEK DURUMDA DEĞİL”

Mücbir sebep halinin bugüne kadar 5 kez uzatıldığını hatırlatan Sadıkoğlu, sürenin birkaç gün içinde dolacak olmasının esnafı ciddi biçimde sıkıntıya sokacağını belirtti:

“2022 yılı cirosu 2,5 milyon TL’nin altında olan esnaflarımız ve tacirlerimiz için devam eden mücbir sebep süresi birkaç gün içinde sona erecek. Vergi ve prim borçları ile karşı karşıya kalacak esnafımızın bu borçları ödeyebilecek durumu yok.”

“İŞYERLERİ TAMAMEN TESLİM EDİLENE KADAR MÜCBİR SEBEP DEVAM ETMELİ”

MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Sadıkoğlu, toplu işyeri projelerinin henüz tamamlanmadığını ve teslim edilmeyen dükkanlar nedeniyle esnafın hâlen geçici yapılarda ticaret yürüttüğünü hatırlattığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“İlk günden bu yana mücbir sebep süresinin işyerleri tamamen teslim edilene kadar devam etmesini savunduk ve yine aynı söylemi tekrarlıyoruz. Tamamlanan işyerleri teslim edilip, konteynerlerdeki firmalarımız yeni işyerlerinde faaliyete geçene kadar mücbir sebep devam etmeli.”