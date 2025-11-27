MTV'ye zam! 2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu? MTV ne kadar zamlandı?

Ekim ayı enflasyon oranının açıklanması ile yeniden değerleme oranı (YDO) da belli olmuştu. Yüzde 25,49 olan yeniden değerleme oranı değiştirilmeden Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, 2026 Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu? MTV ne kadar zamlandı?

2026 MTV NE KADAR OLDU?

01 Ocak 2018 öncesinde tescil edilmiş araçlar için 2026 MTV tutarları:

1-3 yaş araçlarda; 0-1300 6 bin 66,19 TL, 1301-1600 10 bin 567,51 TL, 1601-1800 18 bin 679,19 TL ve 1801-2000 29 bin 432,42 TL oldu.

0-1300 6 bin 66,19 TL, 1301-1600 10 bin 567,51 TL, 1601-1800 18 bin 679,19 TL ve 1801-2000 29 bin 432,42 TL oldu. 4-6 yaş araçlarda; 0-1300 cc 4 bin 231,52 TL, 1301-1600 7 bin 923,44 TL, 1601-1800 14 bin 589,47 TL ve 1801-2000 22 bin 659,73 TL oldu.

0-1300 cc 4 bin 231,52 TL, 1301-1600 7 bin 923,44 TL, 1601-1800 14 bin 589,47 TL ve 1801-2000 22 bin 659,73 TL oldu. 7-11 yaş araçlarda; 0-1300 2 bin 361,72 TL, 1301-1600 4 bin 594,19 TL, 1601-1800 8 bin 593,56 TL ve 1801-2000 13 bin 318,25 TL oldu.

0-1300 2 bin 361,72 TL, 1301-1600 4 bin 594,19 TL, 1601-1800 8 bin 593,56 TL ve 1801-2000 13 bin 318,25 TL oldu. 01 Ocak 2018 sonrasında tescil edilmiş araçların MTV tutarları:

0-1300 cc aralığı 1-3 yaş araçlarda; matrahı 259 bin 900’ü aşmayanlar 6 bin 66,19 TL, matrahı 259 bin 900 - 455 bin 300 TL arasında olanlar 6 bin 667,28 TL, matrahı 455 bin 300’ü aşanlar da 7 bin 282,18 TL MTV ödeyecek.

matrahı 259 bin 900’ü aşmayanlar 6 bin 66,19 TL, matrahı 259 bin 900 - 455 bin 300 TL arasında olanlar 6 bin 667,28 TL, matrahı 455 bin 300’ü aşanlar da 7 bin 282,18 TL MTV ödeyecek. 1 301-1600 cc aralığı 1-3 yaş araçlarda; matrahı 259 bin 900’ü aşmayanlar 10 bin 567,51 TL, matrahı 259 bin 900 - 455 bin 300 TL arasında olanlar 11 bin 629,16 TL, matrahı 455 bin 300’ü aşanlar 12 bin 689,55 TL MTV ödeyecek.

matrahı 259 bin 900’ü aşmayanlar 10 bin 567,51 TL, matrahı 259 bin 900 - 455 bin 300 TL arasında olanlar 11 bin 629,16 TL, matrahı 455 bin 300’ü aşanlar 12 bin 689,55 TL MTV ödeyecek. 1601-1800 cc aralığı 1-3 yaş araçlarda; matrahı 651 bin 700’ü aşmayanlar 20 bin 542,71 TL, matrahı 651 bin 700'ü aşanlar 22 bin 420,04 TL MTV tutarı ödeyecek.

matrahı 651 bin 700’ü aşmayanlar 20 bin 542,71 TL, matrahı 651 bin 700'ü aşanlar 22 bin 420,04 TL MTV tutarı ödeyecek. 1801-2000 cc aralığı 1-3 yaş araçlarda; 2026 MTV tutarı matrahı 651 bin 700’ü aşmayanlar 32 bin 366,38 TL, matrahı 651 bin 700'ü aşanlar 35 bin 315,40 TL oldu.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Yeniden değerleme oranı, yeni yılda pek çok fatura kaleminde zam olarak yansıyacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) de yüzde 25,49 tutarında artacak.