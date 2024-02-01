Muammer Aksoy hâlâ yolumuzu aydınlatıyor

Yayınlanma: 01.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 01.02.2024 - 03:00

Gazetemizin yazarı, ödünsüz Kemalist, Aydınlanma savaşçısı, laikliğin yılmaz savunucusu Muammer Aksoy, katledilişinin 34. yıldönümünde çeşitli etkinliklerle anıldı. Anma etkinliklerinden ilki Aksoy’un Ankara Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki gömütü başında yapıldı.

‘SİYASİ PARTİ KADAR GÜÇLÜYDÜ’

ADD, Ankara Barosu ve Türk Hukuk Kurumu tarafından Aksoy’un gömütü başında yapılan anmaya; eşi Ülke Aksoy ile oğlu Işık Aksoy, gazetemizin yazarı Işık Kansu, ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, Türk Hukuk Kurumu Başkanı Nail Gürman ve sevenleri katıldı. Ankara Baro Başkanı Köroğlu, “Hukuk devletine hayatını harcamış bir sembol. Tek başına bir siyasi parti kadar güçlüydü. Bize ışık olmaya devam ediyor” dedi.

Türk Hukuk Kurumu Başkanı Gürman ise “Hocam bizi bağışla. ‘İdari maslahatçılar esaslı devrim yapamaz’ sözünü unuttuk. İçinde bulunduğumuz durum, ne bu memleketin temelinde yatan insanlara ne Atatürk’e layıktır” diye konuştu.

‘ANAYASASIZ KALDIK’

“O bir örgütlenme öncüsü” diyen ADD Genel Başkanı Bozkurt da “Dünden itibaren anayasasız kaldık. Böyle bir durumda Meclis’e de gerek yoktur. Çocuklarımıza özür borçluyuz. Buradan bütün partilere ve demokratik toplum örgütlerine sesleniyorum: Her yerde laik Cumhuriyeti anmalıyız. Üzülme zamanını geçtik, kızgınım” ifadelerini kullandı.

Gömütteki anma etkinliğinin ardından ADD, Ankara Barosu ve Türk Hukuk Kurumu tarafından 34. Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında Çankaya Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde “Muammer Aksoy’a Saygıyla” adlı söyleşi düzenlendi. Söyleşiye Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı Yekta Güngör Özden’in yanı sıra Bozkurt, Köroğlu ve Gürman da konuşmacı olarak katıldı.

‘ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN’

Köroğlu, “100. yılında yeniden Atatürk Cumhuriyeti diyebilmek için Atatürk ilke ve inkılaplarının yanından cumhuriyet değerlerinin de karşı karşıya kaldığı tehditleri görmek gerekiyor. 100. yılında Atatürk Cumhuriyeti demek, laikliği savunmak gerektiği anlamına geliyor. Geleceği savunmak demek, çocuklarımızın geleceğini savunmak demek” dedi.

Gürman, “Karşıdevrimcilerin en gerici anlayışı iktidara geldi. Onlarda bu fırsattan yararlanarak meşruti monarşiye benzeyen bir sistemi anayasalaştırdı. Bize büyük bir devrim emanet edilmiştir. Nasıl ilerleyeceğimiz kendi söylevinde satır satır yazıldı ancak biz uygulayamadık” ifadelerini kullandı.

CHP’ye çağrıda bulunan Bozkurt da “Meclis’te Anayasa lağvedildi. Yoksulluğun nedeni bu hukuksuzluk. Bu Cumhuriyeti kuran partiyi uyarıyorum; çıkın sokağa! Milleti peşinize takın. Bu yaşananların hesabını sorun” diye konuştu.