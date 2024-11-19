Muazzez İlmiye Çığ’ın ardında bıraktığı ‘karanlık iddia’

Yayınlanma: 19.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.11.2024 - 04:00

İtil, söz konusu deneylerini SADAT’çı Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan’ın öğretmeni olan cuntanın Türk-İslam sentezinin kuramcılarından psikiyatrist Prof. Dr. Ayhan Songar’la gerçekleştirdi.

İtil, söz konusu çalışmalarını Çığ’ın kuruculuğunu yaptığı HZİ Nöropsikoloji Vakfı üzerinden yürüttü. Vakıf tarafından, Mamak, Metris, Erzurum gibi siyasi tutuklu ve hükümlülerin çoğunlukta olduğu toplama kamplarında sağcı ve/veya solcular üzerinde “farmokolojik” (canlı organizmaya alınan ilaçların yapısını inceleyen bir bilim dalı) deneyler yapıldı. İlaç çalışmaları kamuoyunun tepkilerine neden oldu.

Vakfın, 5 bin kişi üstünde deney yaptığı ileri sürülüyor.

İlhan Selçuk, vakfın bu karanlık çalışmalarını 1985’te gündeme getirmişti. Tarhan, söz konusu vakfın çalışmalarına katılmadığını ileri sürse de Songar’ın bulduğu sonuçları kendisinin de bulduğunu “Araştırmanın sonuçlarına göre sağcılar geri zekâlı, solcularsa anti sosyal ve psikopat çıktı” ifadeleriyle açıkladı.