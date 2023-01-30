Mübadelenin 100. yılına özel film

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 12:22

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 12:22

Gaziemir Belediyesi, Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan antlaşma ile yaşanan Nüfus Mübadelesi’nin 100. yılında özel bir etkinlik düzenledi. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile eşi Deniz Arda’nın evsahipliğinde düzenlenen etkinliğe CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, filmde rol alanlar ve ailelerinin yanı sıra çok sayıda Gaziemirli katıldı. Etkinlikte, belediyenin hazırladığı 100. Yıllık Hikâyemiz Seydiköy filminin ilk gösterimi yapıldı.

BAŞKAN ARDA GÖÇ HİKÂYESİNİ ANLATTI

Mübadelenin 100. yılı için özel olarak hazırlanan filmde kamera karşısına geçen Belediye Başkanı Halil Arda ile annesi Fatma Arda, Salih Mehmet Konuk, Kebire Kaner, Ali Kara, Abdulkadir Çakal, Bakiye Özçolak, Kadriye Baysal, Hüsniye Karaca, Naci Zenginobuz, Muammer Aktaş ve Ayşe Kılınç ailelerinin göç hikâyelerini anlattı. Yaşadıkları Balkan ülkelerinden anavatana göç etmek zorunda kalan ailelerin karşılaştıkları zorlukları ve Türkiye’de yeni bir yaşam kurma süreçlerini anlatan filmi izleyenler, duygu dolu anlar yaşadı.

Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, film gösteriminin ardından Gaziemir Belediyesi Balkan Müzikleri Topluluğu sahne aldı. Sanat Yönetmeni Yılmaz Demirtaş yönetiminde sahne alan topluluk Balkan müzikleri seslendirdi. Topluluk hayat verdiği ezgilerle seyircileri kimi zaman duygulandırdı kimi zamanda eğlendirdi.

ARDA: ANLATILAN BİZİM HİKÂYEMİZ

Film için kamera karşısına geçenlere, belediyenin cumhuriyetin 100. yılı için hazırladığı almanağı armağan eden Belediye Başkanı Halil Arda, “Anlatılan bizim hikâyemiz, büyüklerimizin hikâyesi. Acı tatlı günler yaşandı. Aramızda göçüp gidenler oldu. Bu film keşke daha önce yapılsaydı, onları da dinleseydik. Filme katkı koyan başta çınarlarımız olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. Sanat Yönetmeni Yılmaz Demirtaş yönetiminde seslendirdikleri Balkan müzikleriyle etkinliğimize katkı sağlayan Gaziemir Belediyesi Balkan Müzikleri Topluluğu’na da teşekkür ediyorum. 2023 bizim yılımız olacak” diye konuştu.