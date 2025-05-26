‘Mücadele halkla daha da büyüyecek’

Hayvanseverler, yasanın derhal geri çekilmesini ve hayvanların yaşam ve özgürlük haklarını güvenceye alan yeni bir yasa oluşturulmasını istedi.

Grev sözcüsü Merve Tufan, grev sürecini ve yapılacakları Cumhuriyet’e anlattı. Tufan, “Bizler yaşam hakkı savunucuları olarak katliam yasasının Meclis’te görüşülmeye başlanmasıyla, gerçekleştirdiğimiz tüm eylemleri daha sistematik hale getirerek ülke çapında yaygınlaştırdık. Bunu halk olarak yaptık. Yerel seçimlerde hayvan haklarını yok sayan belediye başkanlarına karşı oy yok kampanyası başlattık. Biz, iktidarın amacını biliyoruz ve yaptığımız grevin temel amacı halk iradesiyle birleşebileceğimiz bir zemin yaratmak” ifadelerini kullandı.

Mücadelelerinin hızla büyüdüğünü söyleyen Tufan, “Sosyalist, anarşist, feminist, mücadeleleri ile üniversite gençliğinden büyük destekler aldık ve bu mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz” sözleriyle yurttaşlara destek için çağrıda bulundu.

Tufan, siyasiler tarafından mücadele gruplarının görmezden gelinmesini eleştirdi.