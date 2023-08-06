Mücadelenin 16. günü: Akbelen'de 'Büyük Buluşma'

Yayınlanma: 06.08.2023 - 12:48

Güncelleme: 06.08.2023 - 14:57

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda mücadele devam ediyor. Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi YK Enerji’nin termik santralleri için yapılan orman katliamı ‘Büyük Buluşma’ ile protesto edilecek.

Akbelen Ormanı için İkizköy Çevre Komitesi tarafından Türkiye'deki tüm yaşam savunucularına çağrı yapıldı.

Cumhuriyet’in bölgeden aktardığına göre, bugün 14.00'da düzenlenecek olan büyük buluşma için ülkenin her yerinden yaşam savunucuları ve aktivistler bölgeye geldi.

Akbelen direnişi 16. gününde



Yurttaşlar müzik eşliğinde 'büyük buluşma' için toplanıyor — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) August 6, 2023

ÜNLÜ İSİMLER AKBELEN'DE

Ünlü oyuncu Mert Fırat, Akbelen'de gerçekleşen 'Büyük Buluşma' için alana geldi.

Oyuncu Levent Üzümcü'nün de destek için bölgeye geldi.