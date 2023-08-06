Mücadelenin 16. günü: Akbelen'de 'Büyük Buluşma' başlıyor!
Akbelen Ormanı için mücadele 16. gününde. İkizköy Çevre Komitesi tarafından yapılan ‘Büyük Buluşma’ çağrısı için yaşam savunucuları ve aktivistler bölgeye geliyor.
Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda mücadele devam ediyor. Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi YK Enerji’nin termik santralleri için yapılan orman katliamı ‘Büyük Buluşma’ ile protesto edilecek.
Akbelen Ormanı için İkizköy Çevre Komitesi tarafından Türkiye'deki tüm yaşam savunucularına çağrı yapıldı.
Cumhuriyet’in bölgeden aktardığına göre, bugün 14.00'da düzenlenecek olan büyük buluşma için ülkenin her yerinden yaşam savunucuları ve aktivistler bölgeye geliyor.
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