Mücahit Birinci'den CHP'nin kurultay davasına ilişkin '80 yaş' çıkışı: 'Diyelim ki butlan kararı verildi...'

'İBB Borsası' iddialarında isminin geçmesinin ardından AKP'den istifa eden Mücahit Birinci, sosyal medya hesabından CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na yönelik açılan ve reddedildikten sonra istinafa taşınan iptal davasına ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Birinci, ''Diyelim ki butlan kararı verildi. Kemal Bey partiyi tamamen kontrol altına aldı. Tüm hatları, kaleleri ve burçları eline geçirdi. O burçlara kendi nöbetçilerini dikti. İşlem tamamlandı ve 2028’e bu şekilde gidildi. Aradan 5 yıl geçtiğinde bugün siyaset sahnesinde olan herkes 80 yaş üstüne çıkacak. Karşı tarafta ise 50 yaş bandında, daha genç, daha dinamik bir kadro olacak'' ifadelerini kullandı.

''DİYELİM Kİ BUTLAN KARARI VERİLDİ...''

Birinci, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Diyelim ki butlan kararı verildi.

Karar verildiğindeki simülasyonu da yapmıştım hatırlarsanız. Geniş mutabakat hükumeti ve yeni yönetimin iktidar ortağı oluşu simülasyonu.

Karar verilince ne olacak?

Kemal Bey partiyi tamamen kontrol altına aldı. Tüm hatları, kaleleri ve burçları eline geçirdi. O burçlara kendi nöbetçilerini dikti. İşlem tamamlandı ve 2028’e bu şekilde gidildi.

''KARŞI TARAFTA İSE 50 YAŞ BANDINDA''

Aradan 5 yıl geçtiğinde bugün siyaset sahnesinde olan herkes 80 yaş üstüne çıkacak. Karşı tarafta ise 50 yaş bandında, daha genç, daha dinamik bir kadro olacak.

Peki sonra ne olacak?

Partinin kapısında nöbet tutup onların içeri girmesini o zaman kim engelleyecek? Ruhlar mı?

Bugün zorla alınan her şeyi, yarın ellerini kollarını sallayarak geri alırlar. Hem de herkesi — sözüm meclisten dışarı — “hain” ilan ederek yaparlar bunu.

Ben tekrar tekrar söylüyorum:

Zaman bu sefer bizim lehimize işlemiyor.

'Sonrasına sonra bakarız' mantığı bu süreçte işlemez.

Gelirler ve 20-30 yıl boyunca iktidarda kalırlar. Bunu tekrar hatırlatıyorum.

Bu yüzden acilen özümüze dönmemiz, ekonomiyi düzeltmemiz gerekiyor.

Bunun dışındaki birçok hamle günü kurtarır; fakat orta-uzun vadede karşı tarafı daha da büyütür.

''BU BENİM SON UYARIM''

Bu benim son uyarım.

Dost acı söyler.

Buraya yazdıklarım burada duracak. Zamanı geldiğinde tekrar hatırlatacağım.''

AKP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Eski AKP MKYK üyesi ve avukat Mücahit Birinci, 17 Ağustos 2025'te "İBB Borsası" iddiaları ve yolsuzluk soruşturmasında adı geçmesi nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin hemen ardından AKP'den istifa etmişti.