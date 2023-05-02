Mücella Yapıcı'ya dostlarından doğum günü mesajı: 'Bahar çiçekleriyle kuracağımız sofralarımız yakın'

Yayınlanma: 02.05.2023 - 09:06

Güncelleme: 02.05.2023 - 10:10

Bir yılı aşkın zamandır Gezi davasından Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Mücella Yapıcı’nın bugün doğum günü.

Dostları Yapıcı'nın doğum gününü kutlamak için pazar günü Maçka Demokrasi Parkı’nda bir araya gelerek piknik yaptı ardından da ona göndermek üzere fotoğraf çektirdi.

"İYİ Kİ DOĞDUN MÜC"

Mücella Yapıcı’nın dostları fotoğrafı şu mesajla paylaştı:

"İkidir büyük masalarda birlikte kutlayamıyoruz. Ama etrafımızda bahar çiçekleriyle kuracağımız büyük kutlama sofralarımız yakın. Seni çok özlüyoruz. Kahkahaların kulaklarımızda. Doğum gününde seni anlatan bu şarkıyı hep bir ağızdan söylüyoruz:

‘BAŞIM YUKARIDA, MEYDAN OKUYORUM HAYATA’

Biz kutlama soframızın hazırlıklarına başladık, seni bekliyoruz. İyi ki doğdun! Yaşadığın hayata şahit olmaktan, seni tanımaktan, yanında olmaktan onur duyuyoruz."