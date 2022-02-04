MUÇEV'in Göcek'teki yat limanının ruhsatı ve yapı kullanım izni iptal edildi
Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek’te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Muğla Turizm Çevre Vakfı (MUÇEV) tarafından yapılan yat limanına ilişkin mahkemenin verdiği iptal kararının ardından, Fethiye Belediyesi de limanın ruhsat ve yapı kullanma iznini iptal etti.
Fethiye’ye bağlı Göcek mahallesinin İskele mevkiindeki Göcek Limanı’nın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı MUÇEV tarafından yat limanı yapılması amacıyla devralınmasına karşı Göcek Halk Meclisi’nin açtığı davada karar karar çıkmıştı. Muğla 3. İdare Mahkemesi, yapılan limanın etrafının tel örgülerle çevrilmesi nedeniyle yurttaşların sahile inemediği alana ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 17 Temmuz 2020 tarih ve 151120 sayılı oluru ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliklerini iptal etmişti. Mahkeme, plan değişikliklerinin şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığı kanaatine varmıştı.
Mahkeme kararı çıkana kadar liman inşaatı bitirildiği için yurttaşların mağduriyeti devam ediyordu. Fethiye Belediyesi, mahkeme kararının ardından yat limanını mühürledi ve Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli imzalı kararla da limanın ruhsatını ve yapı kullanma iznini iptal etti.
Karara ilişkin Göcek Halk Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Gerek mahkeme heyeti tarafından verilen imar planı iptali, gerekse Fethiye Belediyesi tarafından iptal edilen izin belgeleri doğrultusunda, marina inşaatının inşaat öncesi durumuna dönmesini sağlamak için yasal sürecin takipçisi olacağımızı bilmenizi isteriz” denildi.
HALK PROTESTO ETMİŞTİ
Göcek Halk Meclisi üyeleri, Göcek Belediye Çay Bahçesi önünde bir araya gelerek, Muğla 3. İdare Mahkemesi’nin verdiği karar ile ilgili açıklama yapmıştı. Avukat Bora Sarıca, mahkeme kararına ilişin şunları söylemişti:
“Muğla 3. İdare Mahkemesi, Göcek kıyı alanının kamunun erişimine kapatılmasının Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine aykırı olması hususlarını dikkate alarak, planın şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığı kanaatiyle dava konusu imar plan değişikliği iptal edilmiştir.
Göcek, Türkiye’nin ve dünyanın göz bebeğidir. Göcek’in korunması ve ranta kurban gitmemesi adına var gücümüzle emek harcamaya devam edeceğiz. Göcek’te bir kişinin ya da bir şirketin menfaati için değil tüm Göceklilerin ortak yararına planlamalar yapılmasını ve bu planlama süreçlerine halkın katılmasını önemsiyoruz ve kendimize amaç ediniyoruz. Bizler, Göcek’te yatlar arasından deniz değil, mavi sular arasından yatları görmek istiyoruz.”
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