Mudanya sahilinde görülen mavi ışığın sırrı çözüldü

Bursa’nın Mudanya ilçesi sahilinde denizde mavi ışık görüldü. Merak uyandıran mavi ışığın, alg patlamasını takiben ortaya çıkan yakamoz olduğu öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 29.02.2024 - 12:37
Mudanya sahilinde görülen mavi ışığın sırrı çözüldü
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Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde sahilde yürüyüşe çıkanlar, deniz suyundan yansıyan mavi ışıkla karşılaştı. Birçok kişi mavi ışığı cep telefonlarıyla görüntüledi. Karanlıktaki mavi renkli yansımanın sularda bulunan ancak mikroskopla görülebilen alg patlamasını takiben ortaya çıkan yakamoz olduğu öğrenildi.

Deniz tabanındaki, tek hücreli deniz canlılarının uyarılmayla birlikte mavi ya da yeşil ışık saçtığını, ortaya çıkan bu ışığa yakamoz denildiğini belirten Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, “Alg çoğalması, alg patlaması yaşandı. Bu alg patlamasını takiben de fitoplanktonlardan bahsettik, bir zooplankton çeşidi bu da tek hücreli bir organizma, onları takiben bunlar da çoğaldılar. Bunlar biyolüminesans özelliklerine sahip organizmalar. Biyolüminesans ışık yayan, bir başlarına bunların ışığını göremezsiniz. Ama sayıları o kadar çok artar ki dokunduğunuz zaman mavi, yeşil ışık yayar. Su attığınızda üstüne ya da bir şeyle dokunduğunuzda ışıkları daha net bir şekilde görmüş olursunuz. Nerede görülürse görülsün, bu ilkbahar aylarında genellikle aşırı alg çoğalmalarını takiben ortaya çıkan bir ekolojik olay” diye konuştu.

Prof. Dr. Sarı, yaptığı açıklamada birçok insanın ay ışığının denizde yansımasına yakamoz dediğini, ancak bunun mehtap olduğunu da belirterek, “Yakamoz dediğimiz şey aslında tabii ki bir plankton türünün ışık yaymasıyla ortaya çıkan olay. Yakamoz ışık yayılması demek zaten. Şu anda gördüğünüz olayın adı yakamoz. Yakamozun ortaya çıkması alg patlamasını takiben olur” dedi.


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