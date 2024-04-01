Müdür yardımcısı öğretmenin numarasını eskort sitesine yazdı

Eğitim-Sen İzmir 2 Nolu Şubesi Karşıyaka Şehit Ahmet Oruç Ortaokulu’nda müdür yardımcısı olarak görev yapan Nevzat Kahraman’ın, bir kadın öğretmenin telefon numarasını eskort sitelerinde paylaştığını duyurdu.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 01.04.2024 - 16:51
Müdür yardımcısı öğretmenin numarasını eskort sitesine yazdı
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Eğitim sistemindeki çürüme müdür yardımcılarına da sıçradı. Eğitim Sen İzmir 2 Nolu Şubesi Karşıyaka Şehit Ahmet Oruç Ortaokulu’nda müdür yardımcısı olarak görev yapan Nevzat Kahraman’ın, bir kadın öğretmenin telefon numarasını eskort sitelerinde paylaşarak eğitimciye mobbing yaptığını açıkladı. Eğitim-Sen müdür yardımcısı hakkında adli sürecin hızlanmasını talep etti. 

Eğitim Sen Karşıyaka Şehit Ahmet Oruç Ortaokulu’nda görev yapan kadın arkadaşları için basın açıklaması yaptı. Sendikanın aktardığına göre okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Nevzat Kahraman, kadın öğretmene mobbing uygularken telefon numarasını ise eskort sitelerinde paylaştı. Kahraman hakkında bulunan suç duyurusu üzerine 20 Mart’ta gözaltına alındı ancak 29 Mart’ta tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

‘UZAKLAŞTIRILDIĞI OKULA GELİYOR’

Sendika tarafından yapılan açıklamada “İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü birçok kez başvurumuza rağmen idari soruşturma sürecini yavaş işletmiş, aynı okulda çalışarak failin arkadaşımıza uyguladığı psikolojik şiddetin ve mobbingin devam etmesine neden olmuşlardır. Sonrasında arkadaşımız okul değiştirmek zorunda kalmıştır. Fail, serbest bırakıldıktan sonra görevi askıya alınmasına rağmen  elini kolunu sallayarak okula geliyor.”

Eğitim-Sen kadın üyelerine yönelik baskıya şiddetle kınadıklarını belirterek “Öğretmenimizin şahsında tüm üyelerimize ve kadınlara yönelik yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu olayın takipçisi olacağımızı herkese bildirir; fail gerekli şekilde cezalandırılana kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi ilan ederiz” ifadelerini kullandı.


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