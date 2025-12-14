Müdürlere TOGG, memura gelince bütçe yok: ‘Savurganlık sürüyor, fatura emekçiye kesiliyor’

Geçen aylarda 81 ilin il müdürlüklerine TOGG marka araç gönderen Tarım ve Orman Bakanlığı, bütçesini memurun koruyucu gıda yardımına yetiremedi.

Kimyasallara, zirai ilaçlara, biyolojik ve mesleki risklere maruz kalan memurların sağlığını korumak amacıyla verilen yasal ve zorunlu bir uygulama olan koruyucu gıda yardımı, bir süredir çalışanlara verilmiyor.

Bakanlık, Tarım Orman-İş Sendikası tarafından sorulan memurun koruyucu gıda yardımının ödenmemesi konusunu, “bütçe yetersizliği” ile savundu.

‘MALİ ÇÖKÜŞÜN RESMİ’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Tarım Orman-İş Genel Başkanı Yusuf Kurt, Türkiye’nin tarım krizinde olduğuna dikkat çekerek “Yıllarca “kendi kendine yeten ülke” olarak övülen Türkiye bugün saman ithal eden bir ülkeye dönüştü. Tarım adeta tepetaklak olmuş durumda. Bu çöküşün bedelini ise yine sahada çalışan emekçiler ödüyor” dedi.

Bakanlığa bağlı çalışan ziraat mühendisleri, veteriner hekimler, teknikerler, teknisyenler ve tarım çalışanlarının kötü koşullarda çalışmak zorunda bırakıldığını vurgulayan Kurt, “Artık bir tas yoğurt bile yok. Artık ücret artışını geçtik. Mevcut haklar ve en temel destekler bile ödenemez hâle geldi. Oysa koruyucu gıda yardımı; kimyasallara, zirai ilaçlara, biyolojik ve mesleki risklere maruz kalan çalışanların sağlığını korumak amacıyla verilen yasal ve zorunlu bir uygulama. Bu durum sadece bir sosyal hakkın gaspı değil, aynı zamanda tarımın ve kamunun içine sürüklendiği mali çöküşün de resmidir” ifadelerini kullandı.

‘BİR TAS YOĞURT LÜKS SAYILIYOR’

AKP iktidarı yönetiminde devletin harcamalarının yüksekliğine de dikkat çeken Kurt, “Savurganlık sürüyor, fatura emekçiye kesiliyor. Tarım çökerken, emekçi canı pahasına çalışırken, bir tas yoğurt bile lüks sayılıyor. Bu anlayış tarımı da, emeği de bitirir. Koruyucu gıda yardımı derhal yeniden başlatılmalı, tarım çalışanlarının can güvenliği ve sağlığı tasarruf kalemi olmaktan çıkarılmalıdır” diye konuştu.