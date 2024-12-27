Müebbetle yargılanan sanığa haksız tahrik indirimi

Yayınlanma: 27.12.2024 - 10:21

Güncelleme: 27.12.2024 - 10:21

Erzurum’da kız arkadaşlarına laf attığı iddiasıyla Ramazan Kanbur adındaki kişiyi bıçaklayarak öldüren Yalçın Çakıloğlu’nun yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına hükmetti ancak haksız tahrik ve takdir indirimi uygulayarak cezayı 11 yıl 8 aya düşürdü. Karar, maktulün ailesi tarafından tepkiyle karşılandı.

21 Haziran 2023’te Erzurum’un Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Paşa Mahallesi’nde Yalçın Çakıloğlu, kız arkadaşlarıyla yürürken Ramazan Kanbur’un kendilerine laf attığını öne sürdü. İddiaya göre, çıkan tartışmada Çakıloğlu, Kanbur’u karnından ve boynundan bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Kanbur, hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan Çakıloğlu, polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalanarak tutuklandı.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Yalçın Çakıloğlu, kendini savunduğunu iddia ederek beraatini talep etti. Mahkeme, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına hükmetti. Ancak sanığın eylemini haksız tahrik altında gerçekleştirdiğine kanaat getirerek cezayı 11 yıl 8 aya indirdi.

Ramazan Kanbur’un ağabeyi Muhammet Kanbur, karara tepki göstererek şunları söyledi:

“Geçen yıl kardeşim vahşice katledildi. Cenazede 4 bıçak darbesi vardı; boğazı, karnı, sırtı yarılmıştı. 11 yıl ceza ne demek? İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz. Kararı istinafa taşıdık. Devletimize ve adaletimize güveniyoruz. Bu ceza, katile ödül vermektir.”

Kanbur ailesi, mahkemenin verdiği kararı istinafa taşıyarak daha ağır bir ceza talebinde bulundu. Olay, kamuoyunda da büyük yankı uyandırırken, adaletin tecelli etmesi için hukuk mücadelesinin sürdürüleceği belirtildi.