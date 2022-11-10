Müfettişler, Amasra'daki maden faciası öncesinde yaptığı teftişte ‘havalandırma yetersizliğini’ belirlemiş

10 Kasım 2022 Perşembe, 04:00

TBMM Amasra Maden Araştırma Komisyonu’nda sunum yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı İş Müfettişi Alparslan Kılıçarslan, 42 maden işçisinin yaşamını yitirdiği Amasra faciasına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşletmedeki teftişlere ilişkin bilgi veren Kılıçarslan, son teftişin 5-10 Ekim’de yapıldığını ve bu teftişte “19 mevzuata aykırılık tespit edildiğini, bunun 16’sının teftiş sırasında giderildiğini, kalan üçü içinse idari para cezası önerildiğini” açıkladı. Ata, son yapılan teftişte, “söz konusu maden ocağında, ocak ana havalandırmasının acil hallerde ve ihtiyaç halinde kullanılabilmesi için hava yönünü ters çevirebilecek özellikte olmadığının tespit edildiğini” açıklaması da dikkat çekti. Teftişte belirlenen diğer eksikliklerden bazıları şöyle:

- Ocak ana havalandırması, acil hallerde ve ihtiyaç halinde kullanılabilmesi için hava yönünü ters çevirebilecek özellikte değildir.

- Yeraltında kullanılan bazı elektrikli ekipmanlar, ATEX belgeli değildir.

- İşveren, periyodik kontrolde uygunsuz rapor alan iş ekipmanının kullanılamayacağına dair rahatlıkla görünebilecek şekilde uyarı işaretlemesi yapar.

- Söz konusu eksikliklerin giderilmesinden sonra yapılacak ikinci kontrol sonucunda ekipmanın kullanılabileceği ibaresinin yer aldığı ikinci bir rapor düzenlenir.

Kılıçarslan, 2021 ve 2018’de yapılan teftişlerde 11’er, 2017’de 32, 2016’da ise 44 mevzuata aykırılık tespit edildiğini kaydetti. 2015’te tespit edilen 38 mevzuata aykırılıktan 5’i için “işin durdurulmasına” karar verildiğine dikkat çekti. Kılıçarslan, durdurma kararının Amasra Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 11 Kasım 2015 tarihli 2016/1 sayılı kararı ile kaldırıldığını kaydetti.