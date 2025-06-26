Müge Anlı'da kayıp Tuğba olayının altından dolandırıcı sevgili çıktı!

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 38 yaşındaki Tuğba’nın 23 gün süren kaybı sonrası ortaya çıkan gerçekler izleyicileri şaşırttı.

KENDİ İSTEĞİYLE GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Kayıp olarak aranan Tuğba’nın, kendi isteğiyle sevgilisi Eyüp’ün yanına gittiği anlaşıldı. Ailesi, Tuğba’nın evlerini sattığını, altın ve nakit paralarını Eyüp’e verdiğini iddia etti. Bu iddialar başlangıçta Tuğba tarafından reddedildi.

YAYINA BAĞLANAN İZLEYİCİLERDEN DOLANDIRICILIK İDDİALARI

Annesinin yayındaki gözyaşlarının ardından programa çok sayıda izleyici bağlandı. Eyüp’ün daha önce de başkalarını benzer şekilde dolandırdığı ileri sürüldü. Bu gelişmeler üzerine Tuğba, Eyüp’e yaklaşık 4 milyon TL verdiğini kabul etti ancak dolandırıldığını düşünmediğini söyledi.





EYÜP’ÜN EVLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yayına katılan bir izleyicinin Eyüp’ün evli ve iki çocuk babası olduğunu açıklamasıyla Tuğba büyük şaşkınlık yaşadı. Bu gelişme sonrası Müge Anlı ekibine gelen polis, Tuğba ve ailesinin ifadelerini almak üzere yayına katıldı.





“BENİ KANDIRDI, DOSYASI OLDUĞUNU YENİ ÖĞRENDİM”

Tuğba, sevgilisinin kendisine 3 milyon TL para geleceğini söylediğini, bu vaatlerle kandırıldığını ve dolandırıldığını ifade etti. Eyüp hakkında dolandırıcılık dosyası olduğunu ise yayında öğrendiğini belirtti.

Tuğba ayrıca annesinden özür dilediğini ve yaşadığı süreci tamamen anlattığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.