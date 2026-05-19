Müge Anlı'da Türkiye'yi sarsan itiraf: 'Eski eşimi cezalandırmak için 3 yaşındaki oğlumu cami avlusuna bıraktım!'

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, sarsıcı bir aile dramına ve çocuk terk etme olayının perde arkasına sahne oldu. Programa katılan Münevver isimli kadın, 2001 yılında babası tarafından Afyonkarahisar'dan kaçırılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan ağabeyi Erdoğan Akgün'ü bulmak için yardım istedi. Yıllar sonra sosyal medya üzerinden ulaştığı babasının, ağabeyini evlatlık verdiğini söylediğini öne süren Münevver, "Ağabeyimin hayatından endişe ediyorum" diyerek yetkililere seslendi.

CANLI YAYINDA İTİRAF: "KARIMI CEZALANDIRMAK İÇİN BIRAKTIM"

İddiaların hedefindeki baba Ali isimli şahıs, 19 Mayıs Salı günü Burdur'dan canlı yayına bağlanarak hakkındaki suçlamaları kabul etti. Geçmişte yaşadığı ailevi krizleri, hapis cezasını ve çaresizliğini öne süren baba, ardından stüdyodakileri ve ekran başındakileri hayrete düşüren şu itirafta bulundu:

"Annesi çalışmak için gittiği şehirden benimle gelmedi ve başka bir ilişki yaşadı. Annesi çocuğundan ayrılsın diye yemin ettim; oğlumu sırf bu yüzden, karımı cezalandırmak için bıraktım. Çocuğun eline bir not kağıdı yazdım ve cebindeki son parayı da eline tutuşturup onu öylece terk ettim."

"ÇOCUĞA 7 GÜN BOYUNCA BEN BAKTIM"

Babanın vicdanları yaralayan bu itirafının ardından, 2001 yılında yaşanan trajedinin adli boyutu ve kayıp çocuğun akıbetine dair yeni tanıklar ortaya çıktı. O dönem çocuğun bırakıldığı caminin imamı olan Süleyman Salim, canlı yayına telefonla bağlanarak süreci anlattı. Eski imam Salim, "Çocuğu cami avlusunda ağlarken bulduk. Hemen jandarmaya götürdük. Sosyal hizmetlerden bir yetkili gelene kadar evimde tam 7 gün boyunca çocuğa ben baktım. Daha sonra yurt yetkilileri gelip resmi olarak teslim aldı" dedi.

KAYIP ÇOCUK İÇ ANADOLU'DA MI? "YAĞMUR" VE "YUNUS" İPUÇLARI

Programın ilerleyen dakikalarında Erdoğan Akgün’ün nerede olduğuna dair devlet koruması altındaki döneme ait önemli iddialar gündeme geldi. Canlı yayına bağlanan Ayşe Yaman, kardeşi Ahmet'in bu olayı net hatırladığını belirterek, "Erdoğan Akgün'ün 3 yaşındayken Kırşehir'e evlatlık verildiği söylendi" iddiasında bulundu.

Ahmet Yaman ise o dönem çocuğun resmi bir kimliği olmadığı için yurt kayıtlarına "Yağmur" adıyla geçirildiğini bildiğini, Kırşehir ya da Kırıkkale'ye verildiğinin konuşulduğunu aktardı. Dönemin imamı Süleyman Salim ise kendi eşinin, çocuğun adının kayıtlara "Yunus" olarak geçildiğini hatırladığını iddia etti. Resmi kurumların arşiv kayıtları incelendikten sonra, eski eşe öfke uğruna hayatı karartılan Erdoğan'ın bugün nerede olduğu netlik kazanacak.