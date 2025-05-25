Cumhuriyet Gazetesi Logo
Müge Anlı ve Esra Erol'a kötü haber! Gündüz kuşağı programlarına düzenleme geliyor

Müge Anlı ve Esra Erol'a kötü haber! Gündüz kuşağı programlarına düzenleme geliyor

25.05.2025 13:40:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Müge Anlı ve Esra Erol'a kötü haber! Gündüz kuşağı programlarına düzenleme geliyor

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, taslak raporunu tamamladı. Raporda, Gündüz kuşağı programlarında kadına yönelik şiddet konularına yer verilirken şiddetin oluş biçimi, şiddetin nedenleri gibi şiddeti özendirici ve meşru kılan detaylı anlatımlara/gösterimlere yer verilmemesi gerektiği ifade edildi, kullanılan dile dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Kadına yönelik şiddete ve ayrımcılığa karşı kadınları korumaya, şiddeti ve ayrımcılığı önlemeye ilişkin mevzuatın güçlendirilmesine yönelik hazırlanan raporda, çeşitli önerilere yer verildi.

Raporda, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet vakalarında somut olayın özelliğini gözeten hâkimin takdir hakkı saklı kalmak kaydıyla, boşanma sürecinde çiftlerin birbirlerini anlayabilmeleri, süreci sağlıklı yürütebilmeleri ya da yeniden değerlendirebilmeleri adına çift terapisine, aile danışmanlığına ya da boşanma danışmanlığına yönlendirilmeleri gerektiği belirtildi.

Geleneksel ve dijital medyaya yönelik önerilere de yer verilen raporda, dijital içerik üreticilerine “kadın dostu” bir bakış açısı kazandırılmasının önemine dikkat çekildi.

DİZİLERDE DESTEK MEKANİZMALARI ANLATILACAK

Kadına yönelik şiddetin işlendiği dizilerde, mağdur karakterlerin şiddet sonrası başvurabilecekleri mekanizmaları gösteren sahnelere daha çok yer verilmesi gerektiği vurgulandı. Bu sayede kamuoyunun bilinçlenmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARINA DİL AYARI

Raporda, gündüz kuşağı programlarında şiddetin oluş biçimi ve nedenleri gibi unsurların detaylı ve özendirici biçimde aktarılmaması gerektiği ifade edildi. Bu tür programlarda kullanılan dile dikkat edilmesi, fazla tekrarın önlenmesi ve izleyici zihninde olumsuz kalıcılık yaratabilecek kelimelerden kaçınılması istendi. Bunun yerine, kadınların güçlenmesine yönelik iyi uygulama örneklerine ve uzman konuklarla hazırlanan çözüm odaklı içeriklere yer verilmesi gerektiği vurgulandı.

YAYIN POLİTİKASINDA KADININ ÜSTÜN YARARI ESAS OLMALI

RTÜK’ün olağanüstü durumlar, terör ve afet yayınlarına ilişkin haber ilkelerini güncellemesi gerektiği ifade edilen raporda, kadınların üstün yararının gözetilmesinin önemi vurgulandı. Bu tür yayınlarda kadınların kimlik ve yüzlerinin, rızaları olmaksızın yayınlanmaması gerektiği belirtildi.

İlgili Konular: #Müge Anlı #Esra Erol #gündüz kuşağı

İlgili Haberler

'Part Time Doktor' Fenomen, 62 yaşındaki adamı dolandırdı... Müge Anlı sert çıkıştı!
'Part Time Doktor' Fenomen, 62 yaşındaki adamı dolandırdı... Müge Anlı sert çıkıştı! 62 yaşındaki Metin Bey yaklaşık 4.5 milyon TL dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı'ya başvurdu. İddiaların odağındaki isim ise fenomen Mekselina İlkbahar oldu. Canlı yayına bağlanan fenomenin mantığa uymayan sözleri Anlı'yı fena kızdırdı.
Sözde Doktor Mekselina'dan açıklama geldi: Müge Anlı tepki gösterdi!
Sözde Doktor Mekselina'dan açıklama geldi: Müge Anlı tepki gösterdi! ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Metin Sağkulak'ın yaşadığı dolandırıcılık olayı Türkiye gündemine oturdu. Kendini “doktor” olarak tanıtan sosyal medya fenomeni Mekselina İlkbahar’ın hedefindeki tek kişi Sağkulak değildi.
Müge Anlı'da kan donduran anlar: Canlı yayında cinayeti itiraf etti, indirim aldı!
Müge Anlı'da kan donduran anlar: Canlı yayında cinayeti itiraf etti, indirim aldı! Adana'da kayıp olarak aranan 34 yaşındaki Mustafa Hakkulu'yu öldürdüğünü Müge Anlı'nın programında canlı yayında itiraf eden 28 yaşındaki İsa Dumlu itirafından dolayı indirimli olarak 25 yıl, arkadaşı 26 yaşındaki Yüksel Menderes Ürün ise müebbet hapis cezasına mahkum oldu. Öldürülen Hakkulu'nun yakınlarının avukatı Ali Şadi Toklu, sanıklara verilen cezaları az bulup kararı istinaf edeceklerini söyledi.