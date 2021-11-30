Müge Anlı'da gündeme gelmişti: Ekin Gökçe Yıldız'ın katil zanlısı yakalandı
Adana’da apartman bahçesinde yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ekin Gökçe Yıldız'ın (20) katil zanlısı olduğu belirlenen Tolga A. düzenlenen operasyonla yakalandı
Adana’nın Yüreğir ilçesinde 20 yaşındaki Ekin Gökçe Fakıoğlu, 24 Kasım günü en son görüştüğü arkadaşı T.A.’nın yaşadığı apartmanın bahçesinde karnından vurulmuş olarak bulundu.
'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında gündeme gelen cinayet için Müge Anlı, yaptığı açıklamada “Ekin’in en son görüştüğü T.A., cinayetten sonra kayıplara karıştı. T.A.'nın bulunması çok önemli” dedi.
Programda aktarılanlara göre Adana Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri düzenledikleri operasyonla cinayetin şüphelisi olarak aranan T.A.’yı yakaladı.
EŞİ DE 2 YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ
Bir çocuk annesi olan Ekin Gökçe Fakıoğlu'nun eşi Selçuk Fakıoğlu, 2 yıl önce barışmak için buluştuğu husumetlileri tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü.
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