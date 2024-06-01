Müge Anlı'daki istismar olayında yeni gelişme: O üvey baba tutuklandı!

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, birlikte yaşadığı kadının kaybolan kızlarının bulunması için Müge Anlı'nın programına çıkan ve 2'si engelli 3 kıza, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Selahattin Yalnız (63), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 01.06.2024 - 14:30
Müge Anlı'daki istismar olayında yeni gelişme: O üvey baba tutuklandı!
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Ortaca'nın Ekşiliyurt Mahallesi'nde bahçıvanlık yapan Selahattin Yalnız, birlikte yaşadığı kadının kızları F.T.B. (24) ve B.D.'nin (18) 17 Mayıs'ta evdeki paralarla kaçtığını ileri sürerek, bulunmaları için 29 Mayıs günü Müge Anlı'nın programına katıldı.

Kayıp olduğu belirtilen 2 kız ise dün aynı programa çıktı. F.T.B., B.D., diğer kardeşleriyle Selahattin Yalnız’ın cinsel istismarına uğradıklarını söyledi. Yalnız ise 2 kızın kendisine iftira attığını ve uyku ilacı içirdiklerini ileri sürdü.

‘DÖRDÜNÜZ BENİM KARIM OLACAKSINIZ’

Yıllardır üvey babaları tarafından cinsel istismara maruz kaldıklarını programda anlatan F.T.B., "14 yaşından beri bu adam bize tecavüz ediyor. Satırla saldırıyordu, dövüyordu. 'Sizin derinizi yüzerim, dördünüz de benim karım olacaksınız' diyordu. Bunlar annemin gözünün önünde yapılıyordu" dedi.

Selahattin Yalnız ise asıl mağdurun kendisi olduğunu anlatarak, "Böyle bir şey yapmadım. Cinsel istismar videoları bize de geldi. Biz konuştuk, anlaşmaya çalışıyoruz. Ne anlatayım? Beni uyutup yaptıklarını mı? Uyutarak istediklerini yaptılar" diye konuştu.

Kızların programda anlattıklarını ihbar kabul eden savcılık harekete geçti. Polis, Selahattin Yalnız'ı evinde gözaltına alarak, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemi altında dün Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi.

Yalnız'ın emniyet binasına getirileceğini öğrenen vatandaşlar ise çevrede toplanarak tepki gösterdi. Şüpheliyi linç etmek isteyenler, polis ekipleri tarafından engellendi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selahattin Yalnız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, birlikte yaşadığı Fitnat Ertekin ise serbest bırakıldı.


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