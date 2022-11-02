Muğla açıklarında 60 düzensiz göçmen kurtarıldı

02 Kasım 2022 Çarşamba, 17:23

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan askerlerince Türk kara sularına itilen lastik bottaki 23 yabancı uyrukluyu bota alarak karaya çıkardı.

Bodrum açıklarında farklı zamanda, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmeni de kurtardı.

Kurtarılan toplam 60 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.